Эрдоган встретился с эмиром Катара в Стамбуле

Встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани прошла в понедельник в Стамбуле.
Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме во дворце «Вахдеттин» в азиатской части города и продолжалась полтора часа.
На встрече присутствовал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Аль-Тани прибыл в Турцию для участия в четвертом заседании Высшего комитета стратегического сотрудничества Турция — Катар.
Позже в понедельник эмир написал на своей странице в Twitter, что для него встреча с Эрдоганом стала «большой радостью».