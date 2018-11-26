Эрдоган встретился с эмиром Катара в Стамбуле

Встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани прошла в понедельник в Стамбуле.

Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме во дворце «Вахдеттин» в азиатской части города и продолжалась полтора часа.

На встрече присутствовал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Аль-Тани прибыл в Турцию для участия в четвертом заседании Высшего комитета стратегического сотрудничества Турция — Катар.

Позже в понедельник эмир написал на своей странице в Twitter, что для него встреча с Эрдоганом стала «большой радостью».