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Эрдоган встретился с эмиром Катара в Стамбуле

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: AP

Встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани прошла в понедельник в Стамбуле.

Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме во дворце «Вахдеттин» в азиатской части города и продолжалась полтора часа.

На встрече присутствовал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Аль-Тани прибыл в Турцию для участия в четвертом заседании Высшего комитета стратегического сотрудничества Турция — Катар.

Позже в понедельник эмир написал на своей странице в Twitter, что для него встреча с Эрдоганом стала «большой радостью».

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