Бывшие министры объявлены кандидатами в мэры Анкары и Измира от AK Parti

Два бывших министра поборются за посты мэров двух из трех крупнейших городов Турции —Анкары и Измира, объявил во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития (AK Parti).

Бывший министр окружающей среды и городского планирования Мехмет Озхасеки, который является депутатом парламента от центральной провинции Кайсери, стал кандидатом на пост мэра столицы Анкары.

В течение почти 17 лет Озхасеки служил в качестве мэра Кайсери в период с июня 1998 года по февраль 2015 года, когда он ушел в отставку перед парламентскими выборами в июне того года. В ноябре 2015 года Озхасеки был назначен министром окружающей среды и городского планирования, должность, которую он пробыл до июля 2018 года.

Кандидатом от АК Parti в западной провинции Измир, являющейся «оплотом» главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), стал бывший министр экономики и депутат от Денизли Нихат Зейбекчи, который руководил министерством с декабря 2013 года по ноябрь 2015 года и с мая 2016 года до июль 2018 года.

Зейбекчи также имеет опыт пребывания на посту мэра — с 2004 по 2011 год он был градоначальником Денизли.

Местные выборы по всей Турции пройдут 31 марта 2019 года.