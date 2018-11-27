Президент Эрдоган призвал Украину и Россию к диалогу

Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву и Киев решать вопросы путем диалога.

Выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), Эрдоган подчеркнул, что Анкара выступает за мир в Черноморском регионе.

«В Черном море растет напряженность между Россией и Украиной. Как страна, для которой обе эти страны являются близкими друзьями, мы хотим, чтобы в черноморском регионе был мир. Хотим видеть Россию и Украину не друг против друга, а рядом друг с другом. Повторяем наш призыв решить возникшую проблему дипломатическим путем и за столом переговоров», — сказал президент.

В воскресенье пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

После инцидента в Керченском проливе Украина приняла решение о введении военного положения в 10 областях страны сроком на 30 дней.