У Эрдогана «нет причины» не встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии — глава МИД

На вилле в турецкой Ялове проходит обыск в рамках расследования убийства Хашкаджи

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд спросил президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности встретиться на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.

В интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung Чавушоглу обсудил дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Да, он спросил Эрдогана по телефону, смогут ли они встретиться в Буэнос-Айресе. Эрдоган ответил: «Посмотрим», — сказал Чавушоглу.

«На данный момент нет причины не встречаться с наследным принцем», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман знал об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле.



«Я не знаю, почему Трамп это сказал. Я также не знаю, есть ли у американцев доказательства… которых мы не знаем. «Возможно» нам не достаточно, мы должны быть уверены «, — добавил Чавушоглу.

По его словам, в расследовании убийства саудовского журналиста еще остается много вопросов.

«Убеждены в том, что убийцы не действовали без прямого приказа. Однако, конечно, это нужно доказать», — заявил Чавушоглу.

«К примеру, не ясно, кто помогал убийцам в Турции? Где тело? Саудовские власти требует от Турции информации, однако сами ни о чем не информируют нас. Нам хотели передать фоторобот пособников убийц Хашкаджи в Турции. Зачем он нам? Саудиты и так знают все имена», — сказал он.

На вопрос о том, почему Хашкаджи решили убить в дипмиссии в Турции, Чавушоглу напомнил, что журналист посетил генконсульство своей страны с целью получения документов: «Возможно, убийцы считали, что раз генконсульство считается территорией Саудовской Аравии, то преступление сойдет им с рук».

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Хашкаджи было расчленено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.