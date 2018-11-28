Реформирование ООН является обязательным — Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реформирование ООН и Совета Безопасности является обязательным.

«Я сблизка видел, что Совет Безопасности ООН с большей вероятностью защитит интересы постоянных членов. Пять постоянных членов; все должны делать то, что скажет один из них», — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на заседании Комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества в среду.

По его словам, в ООН больше обеспокоены количеством китов на полюсах Земли, чем жизнями голодающих детей в Сомали.

Современный Совбез с пятью постоянными и 15 непостоянными членами не соответствует реалиям современного мира, подчеркнул Эрдоган.

«У 15 непостоянных членов там нет никакой ценности. Все в руках пяти, [точнее] даже одного [постоянного] члена. Реформирование ООН является обязательным», — сказал президент.

Эрдоган также высказался за широкое использование национальных валют в торговле с другими странами.



«Наши проблемы мы должны решать сами. Использование собственной валюты во взаиморасчетах в высшей степени важно. Нет другого пути, кроме использования наших национальных валют. Иначе валютный курс будет продолжать нас давить», — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на заседании Комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества.



По его словам, как только США повысили таможенные пошлины, «во всем мире начали искать механизмы защиты».