Турция близка к выполнению всех 72 критериев для безвизового режима с ЕС — член Еврокомиссии

Член Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос, комментируя переговоры по упрощению визового режима с Турцией, заявил, что стороны очень близки к завершению диалога по 72 критериям.

Представители властей Турции полны решимости в скором времени завершить данный процесс, сказал Аврамопулос.

В 2016 году Анкара и Брюссель достигли соглашения по мерам о урегулировании миграционного кризиса и улучшения условий жизни сирийских беженцев в Турции.

Соглашение также гарантировало ускорение введения безвизового режима для граждан Турции, при условии выполнения Анкарой 72 условий, которые касаются пограничного контроля, нелегальной миграции, а также борьбы с организованной преступностью и защиты прав человека.