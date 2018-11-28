Эрдоган обсудил события в Керченском проливе с Путиным, Трампом и Порошенко

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе отдельных телефонных разговоров обсудил события в Керченском проливе с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

Во время переговоров с каждым из президентов Эрдоган подчеркнул важность дипломатического решения разногласий.

Лидеры также обменялись мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

Позже в среду Эрдоган также провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

В понедельник вечером Верховная рада Украины одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны сроком на 30 дней после инцидента в Керченском проливе.

Ранее пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.