Страны-гаранты подтвердили готовность выполнять меморандум о стабилизации в Идлибе

Турция, Россия и Иран обеспокоены случаями нарушения режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении по итогам 11-й международной встречи по урегулированию конфликта в Сирии в рамках астанинского процесса.

Во второй день переговоров представители стран-гарантов режима прекращения огня провели двусторонние и трехсторонние встречи, по итогам которых договорились активизировать усилия по соблюдению режима перемирия в Сирии.

Итоговое заявление на итоговом заседании представителей Турции, России, Ирана, режима Башара Асада и сирийской оппозиции зачитал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В заявлении говорится, что страны-гаранты привержены территориальной целостности, независимости и суверенитету Сирии, решимости в вопросе дальнейшей борьбы с террористами ДАЕШ, «Фронта ан-Нусра» и лицами, включенными в террористический список СБ ООН.

Оценив ситуацию в Сирии, страны-гаранты решили продолжить трехстороннее сотрудничество и придерживаться единого подхода к сепаратистским группировкам, нацеленным на подрыв безопасности соседних стран, говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что участники переговоров подтвердили свою решимость полностью реализовать меморандум по стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Идлибе.

«Стороны выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися нарушениями режима прекращения огня и заявили, что, будучи странами-гарантами режима прекращения огня, активизируют свои усилия по его соблюдению, включая более активную работу совместного координационного центра Ирана, России и Турции», — говорится в документе.

Страны-гаранты также отметили значимость борьбы с терроризмом для сохранения режима прекращения огня в Идлибе, говорится в заявлении.

Турция, Россия и Иран решительно осудили применение химоружия в Сирии и потребовали, чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводила по всем фактам расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, говорится в документе.

В заявлении отмечается, что страны-гаранты решили активизировать консультации на всех уровнях для скорейшего завершения формирования комитета по подготовке сирийской конституции в Женеве.

«Страны-гаранты подтвердили решимость наращивать совместные усилия для начала работы конституционного комитета по Сирии в Женеве, который будет пользоваться поддержкой сторон в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи», — говорится в документе.

Стороны также договорились активизировать усилия рабочей группы по обмену пленными в контексте мер укрепления доверия между сирийским режимом и оппозицией, отмечается в заявлении.

В документе говорится, что Анкара, Тегеран и Москва выразили готовность к сотрудничеству с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев с целью организации международной конференции по возвращению беженцев в Сирию.

В заявлении подчеркивается, что следующая встреча по Сирии в Астане состоится в феврале 2019 года.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.