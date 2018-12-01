Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу

Президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.



«Я хотел бы отметить недавно состоявшийся саммит по Идлибу, который состоялся в Стамбуле, в котором приняли участие четыре заинтересованные страны (Россия, Турция, Франция, ФРГ). И на котором мы обсудили шаги, которые нужно предпринять для решения проблемы», — сказал президент Турции.



«Думаю, что будет правильным провести еще один саммит», — отметил Эрдоган. Он также предложил обсудить его возможный формат.

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за решение проблемных вопросов, которые пока не удавалось снять, и назвал Анкару надежным для Москвы партнером.



«Я благодарю вас за то, что после нашей недавней встречи в Стамбуле мы видим импульсы по тем вопросам, которые еще подлежат решению», — обратился Путин к своему турецкому коллеге в ходе встреча «на полях» саммита G20.



Он напомнил, что ранее во время визита в Стамбул принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».



«Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера», — отметил президент РФ.



По словам Путина, «это в интересах наших национальных экономик, в интересах энергетической безопасности всей Европы». Президент также отметил, что у России и Турции есть много других областей для сотрудничества.



Лидеры 20 крупнейших экономик мира приехали на двухдневный саммит в Буэнос-Айресе, это последнее в текущем году международное мероприятие столь высокого уровня.