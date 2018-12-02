Путин и Эрдоган согласовали шаги по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе — Лавров

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на полях G20 подтвердили договоренность по сирийскому Идлибу и согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию демилитаризованной зоны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Министр сообщил, что в последний день сессии «Группы двадцати» президент России и лидер Турции подтвердили договоренность по Идлибу.



«Согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию такой демилитаризованной полосы», — заявил Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».



По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.