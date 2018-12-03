Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Венесуэлу.

Самолет с президентом Турции на борту приземлился в Международном аэропорту Симона Боливара в Каракасе в 04:40 по турецкому времени.

Эрдогана в аэропорту встречали вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, министр обороны Владимир Падрино, посол Турции в Каракасе Шевки Мутеввеллиоглу и посол Венесуэлы в Анкаре Хосе Бранчо Рейес.

В ходе визита Эрдогана сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар и министр торговли Рухсар Пекджан.

Президент Турции встретится со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, после чего стороны подпишут ряд двусторонних договоров и проведут совместную пресс-конферецию.

Венесуэла последняя остановка в турне по странам Южной Америке, которое началось с визита в Аргентину для участия в саммите «Большой двадцатки».

По завершении саммита G-20 в Буэнос-Айресе Эрдоган отправился в Парагвай.