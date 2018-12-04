Путин, Эрдоган и Меркель подтвердили готовность провести саммит по Сирии — Ушаков

Лидеры России, Турции и Германии Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель в ходе переговоров на полях саммита «Большой двадцатки» (G-20) в Аргентине подтвердили готовность провести очередную четырехсторонний саммит по ситуации в Сирии в формате РФ-Турция-Франция-Германия, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.



«Договорились с Эрдоганом и с Меркель, что по мере необходимости может быть созван еще один четырехсторонний форум. То есть с участием Путина, Эрдогана, Меркель и [президента Франции Эммануэля] Макрона», — сказал Ушаков журналистам.



Он отметил, что пока ничего не известно о месте и встречи саммита, который ранее проходил в Стамбуле.



«Может быть уже и не в Стамбуле. Потому что все время встречаться в Стамбуле вряд ли они захотят. И если будет достигнута договоренность о проведении таких четырехсторонних встреч, то параллельно наверно будет согласовываться и место ее проведения», — отметил Ушаков.

По его словам, конкретное место будет согласовываться параллельно с обсуждением даты встречи.

«Есть только предварительная готовность лидеров трех стран к такой встрече», — отметил Ушаков.

Он добавил, что не помнит, чтобы Путин обсуждал этот вопрос в последнее время с Макроном.