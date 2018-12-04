Саудовская Аравия и ОАЭ вероломно поступают по отношению к мусульманам — лидер MHP

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты поступают предательски по отношению к мусульманскому миру, скрывая правду об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи и финансируя действия США в Сирии и регионе, заявил во вторник лидер Партии национального движения (MHP) Девлет Бахчели.

По словам Бахчели, если сообщения о финансировании Саудовской Аравией и ОАЭ установки наблюдательных постов США на северо-востоке Сирии правдивы, то эти две страны вернули «долг» США и тем самым отвернулись от исламского мира.

«Турция и США являются союзниками, но этот (альянс) требует определенных моральных и юридических обязанностей. Но США невосприимчивы к этому, и они [стоят] бок о бок с террористическими организациями», — сказал лидер MHP, выступая перед фракцией партии в парламенте.

Ранее сообщалось, что американский министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о намерениях США установят наблюдательные пункты на севере Сирии. По данным издания, США намерены сделать это в связи с обеспокоенностью Турции по поводу отношений Вашингтона с террористами «Отрядов народной самообороны» (YPG).

США активно сотрудничает с и поддерживает «Сирийские демократические силы» (SDF), костяк которых составляют боевики YPG — сирийского филиала террористической группы PKK. Турция неоднократно выражала свое недовольство партнерством своего союзника по НАТО с террористической организацией.

Министр обороны Хулуси Акар позже заявил, что власти Турции обеспокоены в связи с планами США установить наблюдательные пункты на севере Сирии.



Министр отметил, что Анкара неоднократно выражала обеспокоенность США в связи с планами по организации американских наблюдательных пунктов в Сирии. Подобные меры еще больше усложнят непростую ситуацию в регионе, добавил он.