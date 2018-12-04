Турция стремится к диверсификации и углубления сотрудничества с Венесуэлой — Эрдоган

Турция намерена укреплять всестороннее сотрудничество с Венесуэлой, обе страны связывают крепкая дружба и солидарность, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме Турция-Венесуэла в Каракасе.



«Мы прилагаем усилия для диверсификации и углубления сотрудничества с Венесуэлой во всех областях, опираясь на взаимопонимание, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве. Наши страны связывает крепкая дружба и солидарность. Экономические отношения Турции и Венесуэлы имеют большой потенциал», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что расстояние, разделяющее Турцию и Венесуэлу, не является препятствием для укрепления двусторонних связей и сотрудничества, за первые девять месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами превысил 1 миллиард долларов.

«Мы стремимся увеличить турецкий экспорт в Венесуэлу, и нам необходимо сделать нашу торговлю более стабильной и устойчивой», — добавил Эрдоган.



Он подверг резкой критике попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе.

«Инцидент, который произошел 5 августа, является вероломным покушением не только на господина Мадуро, но и на волю народа Венесуэлы», — заявил турецкий лидер.



Он раскритиковал попытки помешать Венесуэле строить социальное государство.

«Нам известно о том, что некоторые круги обеспокоены твердой солидарностью, которую Венесуэла демонстрирует по отношению к угнетенным и обездоленным… Как страна, которая в последние месяцы подвергалась тяжелым экономическим атакам, мы не одобряем произвольные действия, которые игнорируют правила глобальной экономической системы», — отметил Эрдоган.



Мадуро, в свою очередь, назвал Турцию важным лидером Евразийского региона.

По его словам, Турция и Венесуэла выступают за развитие межкультурного и политического диалога в современном многополярном мире.

«Мы против формирования однополярного миропорядка. Эра империй осталась позади», — сказал президент.

Мадуро напомнил, что в ноябре 2010 года, будучи министром, посещал Турцию.

«Я стал первым венесуэльским министром, посетившим Турцию. Именно наша делегация раскрыла для Венесуэлы потенциал связей с Турцией. Нас отправил в Турцию мой предшественник — команданте Уго Чавес. Он очень хотел лично познакомиться с президентом Турции», — сказал президент.

По его словам, далее состоялся первый в истории двусторонних отношений визит президента Венесуэлы в Анкару. Наконец, сегодня президент Турции прибыл с ответным визитом в Каракас, сказал Мадуро.

«У Венесуэлы и Турции есть потенциал и возможности для вклада в формирование нового миропорядка. У наших стран нет права на ошибку, и мы не потерпим неудачу. Мы продолжим делать все возможное во имя вклада в интересы Венесуэлы и Турции», — сказал Мадуро.