Договор по Идлибу выполняется, но боевики осложняют процесс — МИД России

Российско-турецкая договорённость по Идлибу продолжает выполняться, но процесс деэскалации осложняют провокации боевиков, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Продолжается выполнение меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации. Турецкая сторона прилагает усилия по размежеванию террористов с умеренными оппозиционерами, несмотря на это, не все экстремисты подчиняются требованию о создании двадцатикилометрового пояса демилитаризованной зоны», — сказала Захарова на брифинге.



Она подчеркнула, что с их стороны продолжаются провокации, направленные на срыв российско-турецкой договоренности.



По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в Сирии демилитаризованной зоны.