Посольство Турции будет координировать контакты между Узбекистаном и НАТО в 2019-2020 годах

Посольство Турции в Ташкенте будет координировать контакты между Узбекистаном и Североатлантическим альянсом (НАТО) в 2019–2020 годах, заявил в среду посол Ахмет Башар Шен.



В Ташкенте состоялась церемония передачи полномочий по поддержанию связей между Узбекистаном и НАТО, которые в 2017–2018 годах осуществляло посольство Латвии в республике.



«Мы будем служить мостом в обмене информацией между Узбекистаном и НАТО ближайшие два года», — сказал Ахмет Башар Шен, которого цитирует национальное агентство УзА.



По его словам, турецкая дипмиссия в 2017 году направила запрос в Центр НАТО в Брюсселе для получения указанных полномочий и получило положительный ответ. Он также отметил, что Узбекистан является важной страной для НАТО, в частности, в рамках взаимодействия в Афганистане.



Бюро НАТО по связям и взаимодействию со странами Центральной Азии, действующее в Ташкенте с мая 2014 года, было закрыто в апреле 2017 года. Глава Бюро НАТО в Центральной Азии Розария Пульизи сообщила тогда, что решение о закрытии офиса альянса в столице Узбекистана не носит политического характера и связано с бюджетом организации.