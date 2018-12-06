AK Parti не будет использовать средства пропаганды, создающие шумовое и визуальное загрязнение — Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Партия справедливости и развития (AK Parti) начиная с местных выборов 2019 года прекратит использование средств пропаганды, создающих шумовое и визуальное загрязнение.

Отметив, что партия распространяла огромное количество флагов и плакатов в качестве демонстрации политической силы в ходе предыдущих избирательных кампаний, Эрдоган сказал, что подобные действия можно было оправдать в периоды, когда средства массовой коммуникации были ограничены.

«На сегодняшний день в этом нет необходимости. Мы считаем, что это очень примитивно. Прежние методы предвыборной кампании загрязняли наши города», — заявил президент в ходе собрания AK Parti в Анкаре.

Во время выборов в 2019 году представители AK Parti по всей Турции смогут вывешивать флаги и баннеры только в офисных помещениях партии, добавил Эрдоган.

По словам президента, для привлечения голосов партия будет концентрироваться на эффективном использовании социальных сетей.

В ходе собрания Эрдоган также озвучил кандидатов на пост мэра в 14 городах, включая Аксарай, Агры, Биледжик, Эрзинджан, Эдирне, Ыгдыр, Ыспарта, Карс, Кыршехир, Тунджели, Ван и Зонгулак.