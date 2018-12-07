Прокуратура отозвала апелляцию по продлению тюремного заключения экс-замглавы HalkBank

Прокуратура южного федерального округа Нью-Йорк отозвала апелляцию с требованием ужесточения наказания экс-замглавы турецкого HalkBank Мехмета Хакана Атиллы.

Атилла проведет под заключением только назначенный ранее срок, то есть 32 месяца, заявили в прокуратуре округа Нью-Йорка поздно в четверг.

Хакан Атилла был задержан 27 марта 2017 года в аэропорту Нью-Йорка при посадке на рейс в Турцию. В ходе судебного разбирательства, начатого 28 ноября 2017 года, прокуратура использовала документы, полученные незаконным путем. Атилла был признан виновным по пяти из шести пунктам обвинения.

Бывший замглавы турецкого HalkBank был признан виновным в США в нарушении санкций против Ирана и осужден на 32 месяца тюрьмы.