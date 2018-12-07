Турция и США договорились достичь прогресса по дорожной карте по Манбиджу до конца года

Турция и США достигли договоренности о необходимости обеспечения прогресса до конца года в реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу, сообщил МИД Турции по итогам заседания турецко-американской рабочей группы по Сирии в Анкаре.

Министр нацобороны Турции Хулуси Акар также принял спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри в Анкаре.



«Седьмого декабря в Анкаре состоялась третье заседание турецко-американской рабочей группы высокого уровня по Сирии. Высокопоставленные чиновники из МИД и минобороны Турции, а также госдепа и минобороны США продолжили обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности в Сирии. Они обязались ускорить реализацию и обеспечить конкретный прогресс по дорожной карте по Манбиджу к концу года. Они договорились продолжить работу по совместному планированию в отношении других направлений, согласно дорожной карте», — говорится в сообщении МИД Турции



Отмечается, что обе стороны подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, подчеркнув важность прогресса в политическом урегулировании сирийского конфликта. Кроме того, Турция и США «подтвердили свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях как внутри Сирии, так и за ее пределами», говорится в документе.

«Турция и США разделяют приверженность эффективному решению проблем безопасности обеих стран в соответствии с их обязательствами друг перед другом в качестве союзников и рассчитывают на дальнейший прогресс по вопросам, представляющим взаимный интерес в связи с продолжающимся кризисом в Сирии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в связи с этим обе стороны договорились проводить чаще встречи рабочих групп по Сирии, следующее ее заседание пройдет в Вашингтоне не позднее февраля 2019 года.

В июне Турция и США договорились о так называемой дорожной карте по Манбиджу, которая была согласована военными двух стран на переговорах в Штутгарте 12-13 июня.

Манбидж контролируется поддерживаемым США альянсом «Сирийские демократические силы» (SDF), костяк которых составляют террористы «Отрядов народной самообороны» (YPG). YPG в свою очередь является вооруженным крылом сирийского филиала террористической группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD).

Нахождение YPG в Манбидже уже давно является предметом напряженных споров между Анкарой и Вашингтоном. Турция настаивает на том, чтобы находящиеся в городе бойцы YPG ушли из сирийского региона.