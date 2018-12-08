Тесное взаимодействие России и Турции — гарант стабильности в регионе — Йылдырым

Председатель парламента Бинали Йылдырым считает, что близкие взаимоотношения Москвы и Анкары служат гарантом безопасности и стабильности в регионе.



«Близкие отношения между Россией и Турцией — это гарантия региональной безопасности и стабильности. Мы должны это положение еще больше укрепить и о нем объявить, чтобы это чувствовали и знали все. В противном случае несложно предположить, что ждет регион и страны, входящие в этот регион, если начнется хаос и нестабильность. Несомненно, что тесное взаимодействие России и Турции служит сдерживающим элементом и способствует стабилизации в установлении стабильных отношений в регионе», — сказал он.



По словам Йылдырыма, это возлагает огромную ответственность на Москву и Анкару. «Мы должны препятствовать любого рода сомнительным инициативам и действиям, которые расшатывали бы безопасность в регионе», — заключил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя парламента Турции Бинали Йылдырыма посетить с официальным визитом Россию в следующем году.



«Все говорит за то, чтобы отношения между парламентами были еще более динамичные, еще более тесные, а самое главное — результативные. В этой связи приглашаем вас и ваших коллег с официальным визитом в будущем году», — сказал Володин, выразив надежду на то, что к тому времени парламенты двух стран выйдут на подписание соглашения о создании двусторонней комиссии высокого уровня.



Двусторонняя встреча прошла на полях второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.