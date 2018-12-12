Турция начнет военную операцию к востоку от Евфрата в Сирии в ближайшие дни — Эрдоган

Турция начнет антитеррористическую военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии в течение ближайших дней, заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пришло время привести в жизнь наше решение о ликвидации террористических группировок к востоку от реки Евфрат. В ближайшие дни там будет начата операция, о чем мы проинформировали США. Мы решительно хотим вернуть мир и покой жителям на востоке от Евфрата, как сделали это уже в других регионах Сирии. Мы никогда не были настроены против США и их военных, они всегда для нас стратегические партнеры. Наши разногласия по Сирии не должны помешать развитию наших отношений», — сказал Эрдоган.

При этом Эрдоган подчеркнул, что в ходе операции «мишенями не будут американские военнослужащие», которые находятся в этом регионе.

По утверждениям турецкого лидера, данный шаг Анкары поспособствует политическому урегулированию в Сирии и позволит «сделать эту территорию безопасной и более пригодной к жизни местного населения».

Почти всю территорию Сирии к востоку от Евфрата контролируют поддерживаемые США Силы демократической Сирии (SDF), костяк которых составляют боевики «Отрядов народной самообороны» (YPG).

YPG является вооруженным крылом сирийского филиала террористической группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD).

Ранее Турция провела две успешные антитеррористические операции на территории Сирии: «Щит Евфрата» в августе 2016 — марте 2017 и «Оливковая ветвь», которая началась в январе 2018 года.