Чавушоглу и генсек ООН обсудили ситуацию в Йемене и соглашение по климату

Глава МИД Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Йемене и Парижское климатическое соглашение, сообщил в среду источник в турецком МИД.



«Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которых были обсуждены конфликт в Йемене и климатическое соглашение», — сказал собеседник агентства.



Конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами и правительством страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну в 2015 году вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам, в том числе по аэропорту Саны и другим воздушным гаваням страны.



Климатический саммит ООН COP24 проходит со 2 по 14 декабря в Катовице на юге Польши. Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения 2015 года.