В Турции создано национальное космическое агентство

Космическое агентство создано в Турции, текст указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.



«Решением администрации президента создается турецкое космическое агентство», — говорится в указе.



Указ определяет устав и полномочия нового органа. Космическое агентство Турции будет обладать собственным бюджетом и действовать самостоятельно в административных и финансовых вопросах. Агентство будет ответственно за разработку и реализацию Национальной космической программы Турции.



Космическое агентство Турции будет отвечать за развитие аэрокосмической промышленности, вести переговоры и подписывать соглашения от имени государства, в том числе по вопросу использования космических аппаратов.

Космическое агентство Турции будет связано с Министерством промышленности и технологий, вносить вклад в формирование приоритетов, целей и стратегии страны в сфере аэрокосмических технологий.

Агентство будет ответственно за развитие аэрокосмической промышленности Турции, чья конкурентоспособная продукция внесет вклад в рост благосостояния нации.

Агентство будет вести переговоры и подписывать соглашения от имени государства, в том числе по вопросу использования космических аппаратов.