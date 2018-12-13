Эрдоган озвучил план действий на вторые 100 дней правительства

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг обнародовал план действий на вторые 100 дней работы правительства Турции.

По словам главы государства, выполнены 340 из 400 пунктов плана действий правительства Турции на первые 100 дней.

«Несмотря на все сложности, решено 97% задач, намеченных на первые 100 дней работы правительства Турции», — сказал президент.

«Турция готова реализовать все 454 пункта плана действий правительства на вторые 100 дней на общую сумму в 24 миллиарда турецких лир [$4,47 миллиарда]», — добавил он.

«Турция планирует перейти к использованию национальных валют в торговле с 12 странами. Мы сформировали соответствующие двухлетние планы по торговле с Китаем, Мексикой и Россией», — сказал Эрдоган.

По словам президента, Турция приступает к строительству наземной части газопровода «Турецкий поток».

«Мы приступаем к строительству наземной части газопровода «Турецкий поток» на нашей территории, закончим его к концу 2019 года», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

«Правительство Турции готовит план борьбы с теневой экономикой. В стране появится фонд развития для роста частных инвестиций и изыскания альтернативных источников финансирования инвестиционных проектов в сфере высоких технологий. Принято также решение о создании комитета по финансовой стабильности для здорового развития финансовой сферы», — заявил Эрдоган.