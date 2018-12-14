Главы МИД Турции и России Чавушоглу и Лавров провели встречу в Баку

Главы внешнеполитических ведомств Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в пятницу встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку.



В начале переговоров министры обменялись приветствиями, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Россия и Турция сейчас интенсифицируют свои усилия для того, чтобы конституционная комиссия Сирии заработала как можно скорее, заявил журналистам Чавушоглу по итогам переговоров с Лавровым.

Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече тема реализации меморандума по идлибской зоне деэскалации, Чавушоглу заявил: «Да. Мы всегда обсуждаем это. Мы обсуждали этот вопрос в ходе саммита G20, я имею в виду разговор президентов Путина и Эрдогана».

«И мы делаем все, что в наших силах, чтобы сохранить идлибский меморандум и поддержать спокойствие в Идлибе», — отметил глава МИД Турции.

«Мы интенсифицируем наши усилия в целях создания конституционного комитета и проведения первой встречи этого комитета как можно скорее», — подчеркнул Чавушоглу.

ОЧЭС объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя.

Дипломатический источник в Баку ранее сообщил РИА Новости, что глава МИД Мевлют Чавушоглу прибудет с визитом в Азербайджан, где он также примет участие в заседании СМИД ОЧЭС 14 декабря.



«В ходе заседания будут рассмотрены экономическое сотрудничество, вопросы транспортного сотрудничества, энергетика, сельское хозяйство и другие вопросы», — отметил собеседник агентства.