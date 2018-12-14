Список конституционной комиссии Сирии почти готов, его готовы представить де Мистуре — Лавров

Список конституционной комиссии Сирии почти готов, его готовы представить спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре в начале следующей недели, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.



«На данном этапе наши специальные представители посетили и Анкару, и Дамаск, завтра они выдвигаются в Тегеран. Сегодня мы обсуждали эту тему с министром иностранных дел (Турции) Мевлютом Чавушоглу», — сказал Лавров.



«Я вчера разговаривал по телефону с иранским министром Джавадом Зарифом. У нас уже есть понимание, что список, над которым работали правительство и оппозиции при содействии России, Турции и Ирана, в общих чертах готов. И мы этот список от имени сторон сирийских готовы будем презентовать специальному посланнику ООН по сирийскому урегулированию Стаффану де Мистуре в самом начале следующей недели», — сказал глава МИД России.