Турция готова начать операцию в сирийском Манбидже – Эрдоган

Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийская ветвь PKK — в случае, если США не выведут их оттуда, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«США нам пообещали, что выведут из Манбиджа террористическую группировку. Но до сих пор не вывели. Тогда мы им открыто сказали, что если вы сами это не сделаете, то мы войдем в Манбидж и сами справимся», — сказал Эрдоган, выступая на конференции представителей высших судебных инстанций стран Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

«Усилия Анкары в Сирии направлены не только на обеспечение безопасности Турции, но защиту интересов всего исламского мира, человечества в целом», — сказал президент.

По словам Эрдогана, США пытаются отвлечь внимание Турции, затягивая реализацию договоренностей по Манбиджу. Вашингтон стремится ослабить решимость Анкары в борьбе с террористами, сказал турецкий лидер.

Он добавил, что Анкара готова, не теряя времени, начать операцию против YPG в Сирии на востоке от реки Евфрат.

«Со вчерашнего дня мы начали операцию в Ираке. Провели воздушную операцию в Синджаре, откуда нам постоянно угрожают. И это еще не все. Мы решительно настроены восстановить покой на востоке от Евфрата. Мы и так сильно опоздали, и не можем терять больше ни дня. Своими действиями в Сирии мы не только защищаем безопасность своей страны, но и покой в регионе», — добавил турецкий лидер.

В июне Турция и США договорились о так называемой дорожной карте по Манбиджу, которая была согласована военными двух стран на переговорах в Штутгарте 12-13 июня.

Манбидж контролируется поддерживаемым США альянсом «Сирийские демократические силы» (SDF), костяк которых составляют террористы «Отрядов народной самообороны» (YPG). YPG в свою очередь является вооруженным крылом сирийского филиала террористической группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD).

Нахождение YPG в Манбидже уже давно является предметом напряженных споров между Анкарой и Вашингтоном. Турция настаивает на том, чтобы находящиеся в городе бойцы YPG ушли из сирийского региона.

Касаясь темы убийства Джамаля Хашкаджи, Эрдоган заявил, что лица из ближайшего окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда причастны к убийству саудовского журналиста.

«Убийство Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле — это вопрос, который нельзя игнорировать. Мы из аудиозаписей узнали, что некоторые люди из ближайшего окружения наследного принца сыграли активную роль в совершении преступления. Приехал их прокурор, взял у нашего прокурора всю информацию, но сам ничего не дал нам», — сказал Эрдоган.

К сожалению, некоторые круги в исламском мире и ряд исламских стран не встали на сторону справедливости в вопросе дела об убийстве Хашкаджи, добавил он.