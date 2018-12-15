Турция продолжит при необходимости операции против РKК на территории Ирака – МИД

Анкара продолжит при необходимости проводить операции против террористической группировки РКК на территории Ирака, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.



Как сообщило накануне минобороны Турции, турецкая авиация нанесла удары по целям РКК в районах Синджар и Караджаг Дагы на севере Ирака. ВС Турции ранее неоднократно проводили операции против РКК в приграничных регионах Ирака, однако в районе Караджаг Дагы, который расположен на расстоянии около 180 километров от турецкой границы, такая операция прошла впервые. МИД Ирака сообщил, что вызвал в пятницу посла Турции Фатиха Йылдыза и вручил ему ноту протеста.



«РКК долгие годы базируется на территории Ирака и использует ее с целью нападения на нашу страну, в результате чего погибли десятки тысяч наших граждан. Деятельность РКК на территории Ирака и Сирии стала угрозой нашей национальной безопасности… Тринадцатого декабря по ее базам был нанесен масштабный удар, и при необходимости в интересах нацбезопасности Турции такие операции будут продолжены», — говорится в заявлении Аксоя.



Отмечается, что Анкара неоднократно призывала Багдад принять меры для прекращения деятельности РКК на территории Ирака и предотвращения нападений на турецкую территорию. «Турция в рамках международного сотрудничества по борьбе с терроризмом осуществляет помощь Ираку и ждет от него того же. Если иракские власти не делают необходимого в борьбе с терроризмом, то наши ВС в соответствии со статьей 51 устава ООН, гарантирующей право на самооборону, примут меры для защиты от направленных на нас с территории Ирака атак», — говорится в заявлении.

ВС Турции накануне провели операцию по уничтожению объектов террористов РКК на севере Ирака, в том числе в районе Синджар. Уничтожено более 30 объектов боевиков. Впервые нанесен удар по позициям террористов в районе горы Караджак. В антитеррористической операции было задействовано более 20 самолетов ВВС Турции, а также БПЛА и самолеты-заправщики.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколотьТурцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления. В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).