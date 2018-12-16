Трамп заявил Эрдогану, что вопрос об экстрадиции Гюлена прорабатывается — Чавушоглу

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на встрече в рамках G20 в Буэнос-Айресе, что вопрос об экстрадиции лидера Гюленистской террористической организации (FETÖ) Фетхуллаха Гюлена прорабатывается, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.



«В прошлый раз, когда мы встречались в Буэнос-Айресе, президент Трамп сказал Эрдогану, что они работают над этим, но нам нужно видеть конкретные шаги», — заявил Чавушоглу на конференции в Дохе.



Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в FETÖ, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан.

В результате попытки переворота погибли более 250 человек, более 2 тысяч человек получили ранения.