КАТЕГОРИИ
ПОЛИТИКА
КАТЕГОРИИ

Главы МИД Турции, России и Ирана встретятся в Женеве 18 декабря

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото: EPA

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран астанинского процесса — Турции, России и Ирана — запланирована на вторник в Женеве, сообщили журналистам в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Восемнадцатого декабря в Женеве запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран-гарантов астанинского процесса», — указали в департаменте.

«В центре обсуждения — политическое урегулирование в Сирии с акцентом на формирование конституционного совета», — добавили в ведомстве.

По сообщению ДИП МИД РФ, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Политике Президент США Дональд Трамп заявил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ