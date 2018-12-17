Главы МИД Турции, России и Ирана встретятся в Женеве 18 декабря

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран астанинского процесса — Турции, России и Ирана — запланирована на вторник в Женеве, сообщили журналистам в департаменте информации и печати МИД РФ.



«Восемнадцатого декабря в Женеве запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран-гарантов астанинского процесса», — указали в департаменте.



«В центре обсуждения — политическое урегулирование в Сирии с акцентом на формирование конституционного совета», — добавили в ведомстве.



По сообщению ДИП МИД РФ, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.