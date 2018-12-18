Президент Ирана посетит Турцию с визитом по приглашению Эрдогана

Президент Ирана Хасан Рухани в среду отправится с визитом в Анкару по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил информпортал правительства Ирана.



«Хасан Рухани во главе высокопоставленной делегации в среду отправится в столицу Турции с двухдневным визитом», — говорится в сообщении на сайте иранского правительства.



Отмечается, что Рухани посетит Анкару для участия в пятом заседании высшего совета стратегических отношений Турции и Ирана, в ходе визита будет подписан ряд документов в политической, экономической и культурной областях в присутствии президентов двух стран.

Ранее в этом месяце Рухани встретился со спикером парламента Бинали Йылдырымом и выразил желание Ирана улучшить отношения с Турцией и ускорить реализацию соглашения о расширении сотрудничества во многих областях, включая банковские и энергетические вопросы, в частности, торговлю в рамках санкций, введенных США.