Назначены новые послы Турции в России, Узбекистане и Украине

Указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана назначены 25 глав дипломатических миссий за рубежом, в том числе в России, Узбекистане и Украине, документ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Новым послом Турции в РФ стал Мехмет Самсар — руководитель департамента министерства иностранных дел по консульским вопросам и экс-посл в Украине.

С 2016 года послом Турции в РФ работал Хюссейн Дириоз. В ноябре он заявил, что покидает свой пост и вернется в Анкару в течение двух месяцев.



Новым послом Турции в Украине назначен заместитель главы департамента МИД по Восточной Европе Ягмур Ахмет Гюльдере, послом в Узбекистане станет Мехмет Сурея Эр, ранее занимавший пост заместителя директора агентства по сотрудничеству и координации при правительстве Турции (TİKA).



Новые турецкие послы также назначены, в частности, в Испанию, Австрию, Румынию, Иран, Бразилию, Австралию. Назначен и новый постоянный представитель Турции в ЕС, им станет заместитель главы департамента МИД по европейским делам Мехмет Кемаль Бозай.