Опубликованы кадры с траншеями и туннелями YPG/PKK в Сирии

Обнародованы видеокадры, на которых отображено рытье траншей и туннелей боевиками террористической организации «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийская ветвь PKK — в районе города Айн-эль-Араб (Кобани) на севере Сирии.

Террористы создают сеть траншей и туннелей в приграничной с Турцией зоне для того, чтобы воспрепятствовать передвижению бронетехники ВС Турции во время анонсированной Анкарой военной операции на востоке реки Евфрат.

На видео, снятом с помощью дрона, террористы YPG/PKK роют траншеи и туннели в районе города Айн-эль-Араб (Кобани) на севере Сирииhttps://t.co/0TOzMGlpja pic.twitter.com/QZiCAAQcpb — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) December 20, 2018

Изображения, снятые с дрона, показывают строительную технику, с помощью которой террористы роют траншеи высотой 2 метра и шириной 1 метр. Затем террористы заливают их бетоном, чтобы превратить в туннели.

Также на изображениях можно различить здания с вывешенными на них фотографиями членов YPG / PKK, которые, вероятно, используются террористами в качестве «штабов».

Боевики YPG / PKK применяли похожую тактику и в сирийском Африне, чтобы противостоять операции ВС Турции «Оливковая ветвь».

В октябре корреспонденты АА также запечатлели аналогичные работы в Манбидже — другом сирийском городе, оккупированном террористами YPG / PKK.