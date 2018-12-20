Россия ценит независимую внешнюю политику Турции — Путин

Россия ценит независимую внешнюю политику Турции, несмотря на ее членство в НАТО, надеется, что так и продолжится, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации.



«Турция, несмотря на то что она является страной НАТО, выполняет свои обязательства, насколько мы видим, как член альянса, в то же время проводит независимую внешнюю политику. Мы это очень ценим, это создает условия прогнозируемости и устойчивости наших отношений», — сказал Путин.



«В этом смысле, конечно, велика роль действующего президента Турции. Надеемся, что такая же тенденция будет продолжена дальше под руководством господина (Тайипа) Эрдогана», — добавил президент РФ.

Традиционная пресс-конференция Путина, начавшаяся в полдень в четверг, продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста успели задать президенту свои вопросы.