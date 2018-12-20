Турция продолжит быть рядом с Ираном, несмотря на санкции США — Эрдоган

Турция продолжит сотрудничество с Ираном, несмотря на введенные США санкции против Тегерана, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хасаном Рухани, который находится в Турции с визитом.



«В то время как на Иран пытаются наложить санкции, этот визит имеет особое значение. С участием РФ и Ирана мы начали астанинский процесс по Сирии, верим, что он принесет мир в регион. Выход США из атомного соглашения не находим правильным. Это решение повышает риски для ситуации в регионе, мы не поддерживаем его. Продолжим быть рядом с Ираном в то время, когда против него принимают несправедливые решения», — сказал Эрдоган.

В ходе переговоров стороны обсудили региональные вопросы.

«Турция и Иран могут предпринять много совместных шагов, которые бы положили конец военным столкновениям и поспособствовали бы установлению мира в нашем регионе», — отметил Эрдоган.



Он добавил, что целью Турции и Ирана является довести торговый оборот с 11 миллиардов до 30 миллиардов долларов США.

«У нас хорошее сотрудничество в области безопасности, и мы не позволим его нарушить», — сказал Эрдоган.

Американский президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент сообщил о намерении свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Остальные участники СВПД — Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания — не одобрили выход США из соглашения и остались привержены договоренностям.