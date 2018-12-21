Сотрудники телеканала TRT, ранее задержанные в Йемене, освобождены, источники сообщили Daily Sabah в пятницу.

Министерство иностранных дел Турции ранее заявило, что вопрос о задержании сотрудников TRT расследуется. По данным МИД, турецкий посол в Йемене также был уведомлен об инциденте.

Обедневший Йемен повяз в военном конфликте с 2014 года, когда группа шиитских боевиков-хуситов захватила большую часть страны, включая Сану.

Конфликт обострился в 2015 году, когда Саудовская Аравия и её арабские союзники начали широкомасштабную военную кампанию, направленную на противостояние хуситам в Йемене.

С тех пор страна сталкивалась с множеством проблем, связанных с общественным здравоохранением, в том числе крупной эпидемией холеры, причины которой эксперты видят в отсутствии функционирующей медицинской инфраструктуры и доступа к чистой воде.