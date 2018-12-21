Турция перенесла начало операции против YPG в Сирии — Эрдоган

Турция перенесла начало операции против сил «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийская ветвь PKK — в Сирии на востоке от реки Евфрат до полного вывода войск США из этого региона, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу.

Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп принял решение о выводе войск США из Сирии после их телефонного разговора, который состоялся 14 декабря.

«В ходе нашей беседы с Трампом он спросил: вы очистите Сирию от ДАЕШ? Я сказал, да, очистим, и тогда начался вывод войск. Пусть это случилось поздно, но это наконец произошло. С США наши отношения пришли к желаемому нами уровню», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

«Наконец мы услышали от руководства США искренние слова, дающие надежду. Однако из-за плохого опыта в прошлом мы их встречаем с некоторой осторожностью. Решение об операции на востоке от Евфрата принято. Но по итогам разговора с Трампом и после последних событий мы решили отсрочить ее начало», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция не претендует на сирийскую территорию, но не пойдет на уступки по вопросам обеспечения своей национальной безопасности и борьбы с угрозами, исходящими из Сирии.