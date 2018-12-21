Турция удовлетворена решением США о выводе их войск из Сирии – глава МИД

Анкара с удовлетворением встретила решение США о выводе войск из Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу.

«Мы с удовлетворением встретили это решение. Это важный шаг на пути к политическому решению сирийского кризиса. После этого мы должны сконцентрироваться на данном процессе. Необходимо вывод военных осуществлять в координации (с Турцией)», — сказал Чавушоглу в ходе визита на Мальту.

Он добавил, что Анкара неоднократно говорила Вашингтону, что «нельзя бороться с одной группировкой, используя для этого другую». «Мы долго боролись с ДАЕШ, и считаем, что победили в этой борьбе», — заявил турецкий министр.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией ДАЕШ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ДАЕШ не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

На прошлой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности турецкой армии в течение нескольких ближайших дней начать военную операцию против сил «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийская ветвь PKK — к востоку от реки Евфрат.

Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии YPG. В связи с этим турецкие военные неоднократно проводили военные операции против курдов на территории Сирии.