Министр иностранных дел Турции раскритиковал главу израильского правительства

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обвинил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в стремлении расчленить Сирию, используя силы «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийская ветвь PKK.

«В последние дни Нетаньяху очень обеспокоен, потому что он хотел разделить Сирию с помощью террористов, но сейчас он увидел, что его планам не суждено осуществиться. Как вы видите, Израиль начал клеветать на нашего президента», — сказал Чавушоглу.

Общая черта террористов РКК и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — убийство детей, сказал глава МИД Турции, комментируя нападки израильского премьера в адрес Анкары.

Чавушоглу привлек внимание к высказываниям Нетаньяху в поддержку террористов PKK и ответвлений этой преступной организации в Сирии.

Министр отметил, что Израиль активно сотрудничает с PKK в попытке разделить не только Сирию, но и Ирак.