Турецкая делегация, в которую войдут главы МИД и Минобороны, посетит РФ 29 декабря

Делегация, в состав которой войдут в том числе главы МИД и Минобороны Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар, посетит Россию 29 декабря. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик.

«В субботу делегация в составе официального представителя президента Турции Ибрагима Калыны, главы МИД Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны Хулуси Акара и главы Национальной разведывательной организации Хакана Фидана отправятся с визитом в Россию», — сказал Челик.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын в понедельник заявил, что Анкара будет тесно координировать свою деятельность с Россией, чтобы избежать возможного вакуума в восточной Сирии после выхода американских войск, в том числе в районе к востоку от Евфрата.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция готова начать операцию в сирийском Манбидже против сирийского филиала террористической группы PKK — «Отрядов народной самообороны» (YPG), если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.



Трамп в минувшую среду заявил о победе над террористической организацией ДАЕШ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ДАЕШ не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.