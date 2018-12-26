Россия координируется с Турцией по поводу проведения военных операций в Сирии — МИД

Россия тесно координируется с Турцией по вопросу проведения военных операций в Сирии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы тесно координируем наши взгляды и реализацию конкретной политики на сирийском направлении с нашими турецкими коллегами, как по направлению внешней политики, так и в сфере проведения на земле военных контртеррористических операций», — сообщила на брифинге Захарова, отвечая на вопрос о проведении Турцией операции в Сирии.

Захарова также заявила, что контакты в астанинском формате (Россия, Иран, Турция) по Сирии планируются в ближайшее время, в том числе в Москве.

«Три страны-гаранта астанинского формата поддерживают интенсивные контакты по различным каналам. Особое значение имеют встречи глав государств, а также министров иностранных дел и обороны, осуществляется взаимодействие как на двусторонней, так и на трехсторонней основе. Такие контакты планируется продолжить в самое ближайшее время, в том числе в Москве. Как только появится конкретика, мы с вами поделимся», — сказала дипломат.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать военную операцию на севере Сирии против террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийского филиала PKK, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.



Трамп в минувшую среду заявил о победе над террористической организацией ДАЕШ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии.