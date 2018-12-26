Турция и Украина договорились сотрудничать в сфере военной географии

Турция и Украина намерены развивать сотрудничество в сфере военной географии, исходя из двустороннего соглашения, опубликованного в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazete.

Опубликованный протокол, подписанный между Турцией и Украиной 9 октября 2017 года в Киеве о сотрудничестве в сфере географической информации, предусматривает подготовку программ сотрудничества в области военной географии на взаимовыгодной основе.

Кроме того, протокол предусматривает обмен географическими материалами и данными, трансфер технологий, научное и техническое сотрудничество в сфере образования.

Протокол вступает в силу после публикации в Resmi Gazete.