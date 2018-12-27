МИД Кыргызстана назвал «новый импульс» в отношениях с Турцией одним из главных событий 2018 года

Министерство иностранных дел Кыргызстана назвало «новый импульс» взаимодействия с Турцией одним из главных событий уходящего 2018 года на внешнеполитическом направлении, говорится в распространенном в четверг пресс-службой министерства сообщении.

Ведомство отметило тесные дипломатические контакты между Анкарой и Бишкеком как основной показатель в развитии кыргызско-турецкого сотрудничества.

«Важными событиями кыргызско-турецких отношений стали официальный визит Президента Кыргызской Республики [Сооронбая] Жээнбекова в Турецкую Республику 9-10 апреля и рабочий визит главы государства 9 июля для участия в инаугурации Президента Турецкой Республики [Реджепа Тайипа] Эрдогана», — говорится в сообщении пресс-службы.

«1-2 сентября в г. Чолпон-Ата состоялся официальный визит Президента Турецкой Республики Р. Эрдогана в Кыргызскую Республику, в рамках которого подписан пакет документов (6 соглашений) и проведен кыргызско-турецкий бизнес-форум. Также 1-2 сентября в г. Бишкек состоялось IV заседание Высшего Совета по Стратегическому Сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой».

Укрепление партнерских отношений с Россией также вошло в составленный МИД Кыргызстана список.



«Дальнейшее развитие союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией вошло в топ-10 наиболее значимых направлений во внешней политике Кыргызской Республики в 2018 году», — заявили в Бишкеке.



По оценке ведомства, взаимодействие Кыргызстана и России имели в 2018 году «положительную динамику развития» и «отвечали национальным интересам» Бишкека. В МИД считают, что одним из самых заметных событий года стал состоявшийся в мае рабочий визит Жээнбекова в Сочи. Он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и провел двустороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждались «актуальные вопросы» сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и топливно-энергетической сферах. Отметили в министерстве и визит в ноябре спикера парламента республики Дастана Джумабекова в РФ.



«Интенсивный диалог осуществлялся и по линии внешнеполитических ведомств сторон, первый рабочий визит назначенного в этом году министра иностранных дел Кыргызской Республики Чингиза Айдарбекова состоялся в РФ 26 октября, также кыргызско-российские переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств прошли 6 декабря в Милане в рамках Совета МИД стран-участников ОБСЕ», — напомнила в пресс-служба.



В рамках взаимодействия с Россией повышенное внимание в 2018 году со стороны МИД республики уделялось вопросам «защиты прав и интересов» киргизских граждан за рубежом. В частности, оказания им содействия в решении «имеющихся актуальных проблемных вопросов в миграционной сфере».

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами Жээнбековым и [Владимиром] Путиным, российской стороной применена миграционная амнистия в отношении граждан республики, нарушивших миграционное законодательство России», — подчеркивается в документе пресс-службы МИД.



По версии министерства, в первую десятку важнейших событий года также вошли укрепление имиджа республики на международной арене, развитие сотрудничества со странами Центральной Азии, вывод на уровень «всестороннего стратегического партнерства» отношений с Китаем и продолжение «политического диалога» с Евросоюзом. В список МИД также включены «динамичное развитие» взаимоотношений страны с арабскими государствами, участие президента Киргизии в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, председательство республики в ШОС, Совете сотрудничества тюркоязычных государства и ОДКБ, а также усовершенствование системы предоставления консульских услуг гражданам страны и иностранцам.