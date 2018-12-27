Турция продолжает стягивать военную технику к границе с Сирией

Турция перебросила часть танков, дислоцированных в провинции Хатай, в приграничную с Сирией провинцию Килис.

Военная техника из разных воинских частей Турции была размещена в Килисе с соблюдением усиленных мер безопасности.

Кроме того, эшелон, состоящий из 40 вагонов с бронетехникой, прибыл в другую приграничную с Сирией провинцию — Газиантеп. Железнодорожный состав специального назначения прибыл из провинции Чанкыры в центральной части Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать военную операцию на севере Сирии против террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийского филиала PKK, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.



Трамп в минувшую среду заявил о победе над террористической организацией ДАЕШ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии.