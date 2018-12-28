Пакистан включил FETÖ в список террористических организаций

Верховный суд Пакистана обязал МВД включить течение Фетуллаха Гюлена в список террористических организаций.

Также Верховный суд Пакистана постановил передать школы сторонников Гюлена в стране Фонду просвещения Турции.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в Гюленистской террористической группы (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. В результате попытки переворота погибли более 250 человек.