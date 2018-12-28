Путин в 2018 году чаще всего созванивался с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин в 2018 году провел самое большое количество телефонных разговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает «Комсомольская правда» в пятницу.

По данным издания, два лидера за год созвонились 19 раз. В ходе переговоров Путин и Эрдоган в основном затрагивали тему конфликта в Сирии и ситуацию на Ближнем Востоке.

На втором месте после Эрдогана следует президент Франции Эммануэль Макрон, с которым Путин совершил 13 телефонных разговоров за 2018 год.

Далее следуют президент Казахстана Нурсултан Назарбаев – 11 звонков, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – 10 звонков.

На пятом месте оказалась канцлер Германии Ангела Меркель – восемь звонков.

Меньше всего телефонных переговоров в текущем году Путин провел с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Петром Порошенко – всего два.

С лидерами Ирана, Финляндии, Египта, Индии, Саудовской Аравии и Иордании Путин также провел всего два телефонных разговора за год.