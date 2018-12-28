Саммит «астанинской тройки» по Сирии пройдет в России в первой половине января — Богданов

Саммит стран-гарантов астанинского процесса по Сирии пройдет в России в самом начале следующего года, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.



«Сейчас наша очередь принимать саммит стран-гарантов, то есть президентов Турции, Ирана и России. Он должен пройти примерно в первую неделю года, в начале года, это зависит от рабочего графика президентов», — сказал Богданов.

В Казахстане прошли уже девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Десятый раунд в астанинском формате прошел 30-31 июля впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.