Эрдоган, возможно, отправится в Россию для переговоров с Путиным по Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, возможно, отправится в Россию, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил в пятницу.

«Завтра утром наша делегация поедет в Москву — главы МИД, разведки, Минобороны. Они там обсудят ситуацию со всех сторон. После этого я с (президентом РФ Владимиром) Путиным проведу переговоры по телефону, возможен и мой визит в Сочи или в Москву…», — сказал Эрдоган.

«Силы Асада пытаются провернуть психологическую операцию в (сирийском) Манбидже. По данным турецкой разведки и официальных лиц России, пока еще нет ничего определенного», — заявил президент.

Единственная цель Турции — ликвидация угрозы «Отрядов народной самообороны» (YPG) в Сирии, сказал Эрдоган.

«Анкара решительно настроена в этом вопросе», — добавил он.

Эрдоган также заявил, что если террористы YPG покинут север Сирии, Турции «там делать будет нечего».

Ранее в пятницу YPG — сирийская ветвь PKK — обратились к режиму Асада с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем, говорилось в теперь удаленном заявлении террористов в Twitter. Позже заявление было опубликовано повторно.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать военную операцию на севере Сирии против террористов YPG, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.