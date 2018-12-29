Министры обороны и иностранных дел Турции и России обсудили Сирию в Москве

Анкара и Москва едины во мнении о необходимости уничтожения всех террористических организаций в Сирии, заявил в субботу глава МИД Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Москве.

«Анкара продолжит тесное сотрудничество с Москвой и Тегераном по Сирии и региональным вопросам», — сказал он.



«Мы считаем, что благодаря ему удалось в значительной степени обеспечить спокойствие, и это позволило внести значительный вклад в продвижение политического процесса», — отметил министр.



По его словам, как страны-гаранты астанинских переговоров Россия и Турция «привержены территориальной целостности и единству Сирии и готовы противостоять всем действиям, которые могут быть направлены на подрыв этих принципов».



«Некоторые, видимо, хотят подорвать работу в рамках астанинского и сочинского процессов. Пусть они не забывают о том, что, если сейчас мы можем говорить о создании конституционного комитета, это стало возможным только благодаря действиям России, Турции и Ирана», — отметил он.



Чавушоглу добавил, что на переговорах затронули и гуманитарную составляющую — «говорили о нашем взаимодействии с целью активизации процесса добровольного возвращения беженцев в Сирию и создания для этого необходимых условий».



«Мы продолжим активную работу и координацию с нашими российскими коллегами, с нашими коллегами из Ирана, для того чтобы ускорить приближение политического урегулирования в САР», — сказал министр.

Переговоры Россия — Турция по Сирии на высоком уровне были полезными, обсуждались борьба с терроризмом, гуманитарные вопросы, возвращение беженцев, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.



«Мы провели очень полезное заседание нашей межведомственной команды — министры иностранных дел, обороны, руководители разведок», — сказал Лавров.



«В развитие тех договоренностей, которые были достигнуты между нашими президентами, мы рассмотрели дальнейшие шаги по реализации тех задач, которые были поставлены в астанинском формате, прежде всего в контексте борьбы с терроризмом, решении гуманитарных вопросов, создания условий для возвращения беженцев», — добавил Лавров.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что министры обороны и иностранных дел России и Турции на встрече в Москве обсудят вывод войск США из Сирии, ситуацию в Идлибе и другие актуальные вопросы по Сирии.



«У нас будет возможность еще раз обсудить ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и в полосе демилитаризации. Кроме этого, поговорим о реализации соглашений, которых мы достигли в Стамбуле, о работе, которая была проведена после этого, а также обо всем, что касается Восточного Заевфратья», — сказал он, открывая встречу.



Планируется также «обсудить, что можно и нужно сделать в этой ситуации, когда было объявлено о выводе войск США из Сирии».

Турции и России удалось наладить хорошее сотрудничество по Сирии, благодаря чему удалось добиться прогресса в политическом урегулировании и других областях, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу перед встречей.



«По сирийской тематике у нас очень хорошая поддержка друг друга, — сказал он. — Благодаря этому есть очень хорошее продвижение в политическом процессе и в других областях».



Чавушоглу добавил, что турецкая делегация в Москве намерена на переговорах «дать оценку работы на сегодняшний день, посмотреть, как и что достигнуто и обменяться мнениями». «Мы находимся здесь в соответствии с поручением нашего президента, который очень большое значение отводит этим вопросам», — добавил он.



«Мы готовы с искренностью провести все контакты с нашими коллегами», — подытожил глава МИД Турции.