Россия и Турция будут наращивать связи для укрепления безопасности Евразии — Путин

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Реджепу Тайипу Эрдогану выразил убежденность, что Россия и Турция продолжат наращивать связи для укрепления безопасности в Евразии, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин направил новогоднее поздравление Эрдогану, в котором отметил, что рад успешному развитию российско-турецких отношений.

«Дан старт строительству первого блока атомной электростанции «Аккую», завершена укладка морского участка газопровода «Турецкий поток», намечены новые, перспективные направления двустороннего сотрудничества», — цитирует пресс-служба телеграмму президента.

Кроме того, глава РФ подчеркнул, что совместными усилиями Москва и Анкара вносят решающий вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, а также в продвижение процесса политического урегулирования в этой стране.

«Путин выразил убежденность, что работа по наращиванию взаимовыгодных партнерских связей во всех сферах на благо народов двух стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте будет продолжена», — отмечается в сообщении пресс-службы.